Вашингтон, 13 сентября, 2021, 14:21 — ИА Регнум. Геймеры смогут пройти одиночную кампанию гоночного симулятора Gran Turismo 7 только при условии подключения к сети. Об этом 13 сентября сообщает портал Wccftech.

Carscoops Volkswagen Beetle из игры Gran Turismo

Поклонники игровой серии обратили внимание на сноску в публикации, размещённой в официальном блоге разработчиков. Выяснилось, что постоянное подключение к сети будет нужно не только для прохождения кампании, но и для доступа ко многим другим функциям, например, к редактору Livery Editor, фоторежиму Scapes и трассам Trial Mountain, High-Speed Ring, GT Cafe и GT Auto.

Напомним, многие геймеры крайне негативно относятся к тому, что в некоторые игры нельзя играть без постоянного подключения к интернету. В апреле 2021 года ИА REGNUM сообщило, что из-за этого хакеры на следующий день после релиза взломали версию игры Crash Bandicoot 4: It’s About Time для сервиса Battle.net, которая вообще не имеет режима мультиплеера. Gran Turismo 7 выйдет в продажу 4 марта 2022 года.