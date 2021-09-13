Москва, 13 сентября, 2021, 14:21 — ИА Регнум. Многоквартирный дом признается аварийным и подлежащим сносу в определенном порядке, предусмотренном постановлением правительства РФ. Но это очень непростой, многоступенчатый процесс, заявила корреспонденту ИА REGNUM эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова.

Марина Каширская ИА REGNUM Ветхое жилье

«Основаниями для признания жилого помещения непригодным для проживания являются опасные для жизни и здоровья факторы физического износа, нарушающие прочность, безопасность, устойчивость конструкций, изменения в окружающей среде, связанные с радиацией, техногенными авариями, чрезмерным шумом, уровень которых не соответствует санитарным и гигиеническим нормам. Все эти основания подробно расписаны в законодательстве.

Владелец жилого помещения (квартиры, комнаты или доли в квартире), расположенного в многоквартирном доме, который признан аварийным, при изъятии данного помещения, по соглашению с органами власти, получает либо материальную компенсацию (возмещение), либо другое жилье взамен своего.

Согласно жилищному законодательству, размер возмещения должен включать рыночную стоимость непосредственно жилого помещения, а также рыночную стоимость доли собственника в общем имуществе многоквартирного дома и доли рыночной стоимости земельного участка, а также убытки, упущенную выгоду, все расходы, связанные с переездом.

По соглашению собственника жилья и органа государственной власти субъекта РФ, ему может быть предоставлена не денежная компенсация, а другое жилое помещение. Также если это было единственное жилье на дату признания его аварийным, могут быть дополнительные меры поддержки от государства.

Выделение новой квартиры вместо аварийной, а не денежная компенсация, возможна для собственников (кроме тех, кто вступил в собственность по праву наследования), ставших таковыми до признания дома аварийным. Для новых собственников, купивших объект после получения дома статуса аварийного, полагается материальное возмещение.

Поэтому две даты — наступление права собственности и признание дома аварийным важны для последующего понимания, на что гражданин может рассчитывать при расселении.

На сегодня расселяются аварийные дома, признанные таковыми на дату 1 января 2017 года (на это было выделено 460 млрд рублей). То есть, несмотря на то, что расселение людей из непригодных для жизни помещений идет опережающими планы темпами, многим годами приходится жить в ожиданиях в антисанитарных условиях.

А ведь до признания дома аварийным тоже проходит немало времени. Хочется надеется, что выделении средств из бюджета ускорит процесс ликвидации аварийного жилья. Это важные шаги государства», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 45 млрд рублей следует направить в 2022 году на расселение аварийного жилья в регионах России, говорится в списке поручений президента РФ Владимира Путина.

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