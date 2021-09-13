Москва, 13 сентября, 2021, 14:21 — ИА Регнум. Политизированный недопуск российских спортсменов на Параолимпийские игры в 2016 году не сломил их дух. Об этом 13 сентября заявил президент России Владимир Путин во время встречи с победителями и призёрами Параолимпиады в Токио.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

«Очевидно политизированная ситуация с недопуском сборной России на Игры в Рио-де-Жанейро не сломила ваш боевой дух, вашу веру в справедливость, веру в себя, свои силы, ваше стремление стать лидерами, лучшими в мире», — сказал Путин.

Он добавил, что для российских спортсменов Игры в Токио стали по-настоящему долгожданными.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин вручил государственные награды чемпионам Параолимпиады. Пловец Денис Тарасов был удостоен Ордена Почёта, остальным присуждены ордена Дружбы.

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