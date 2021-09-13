Сеул, , 14:20 — REGNUM Второй заместитель министра иностранных дел Чхве Чжон Мун посетит страны Персидского залива с 13 по 16 сентября. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По их словам, южнокорейский дипломат посетит Катар и Оман.

В ходе визита Чхве Чжон Мун встретится с высокопоставленными лицами двух стран, с которыми обсудит пути развития сотрудничества, ситуацию в регионе и вопросы сотрудничества на международной арене.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября министр обороны Южной Кореи Со Ук совершил визит в Оман, где встретился с заместителем премьер-министра Омана по вопросам обороныСайидом Шихабом бен Тарик Аль Саидом ибойцами подразделения «Чхонхэ».

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