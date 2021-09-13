Берлин, , 14:31 — REGNUM Германский регулятор — Федеральное сетевое агентство — может назначить наказание за несоблюдение условий так называемого анбандлинга при запуске газопровода «Северный поток — 2». Об этом в агентстве предупредили 13 сентября.

Строительство газопровода «Северный поток — 2» (Nord Stream 2) Nord-stream.com

Анбандлинг, или разделение собственности — это запрет для компаний, добывающих ресурсы, на их транспортировку. Для двух этих процессов нужны разные фирмы.

Представитель германского регулятора пояснил, что соблюдение компанией правовых предписаний будет проверяться. Если к моменту вводу трубопровода в эксплуатацию разделения компаний не произойдёт, это будет рассматриваться как административное правонарушение. За этим последует назначение наказания, сообщил он ТАСС.

Разрешение на эксплуатацию газопровода выдают компетентные органы федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания, напомнил он.

Правило анбандлинга не касалось бы «Северного потока — 2», если бы его достроили до 23 мая 2019 года. В Nord Stream 2 AG полагали, что миллиардные инвестиции в проект можно считать его завершением, однако германский регулятор с этим не согласился.

Пока ведомство изучает пакет документов, поданный оператором газопровода с целью регистрации в ФРГ независимого оператора транспортировки. Это необходимо для соответствия правилам третьего энергопакета ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, компания «Газпром» объявила о завершении строительства «Северного потока — 2» 10 сентября. Дальше будут проводиться пусконаладочные работы.

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