Севастополь, 13 сентября, 2021, 14:18 — ИА Регнум. Обвиняемый в растлении детей через соцсети арестован в Севастополе, сообщили 13 сентября в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Крыму и Севастополю. Мужчина обвиняется по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ — совершение иных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

Эмблема СКР

Обвиняемому — 44 года, он живет в Севастополе и занимается разработкой рекламы для интернет-сайтов. По версии следствия, с декабря 2016 года он через соцсети растлевал школьницу, склоняя к иным действиям сексуального характера. Девочке на момент знакомства с растлителем было 10 лет.

Преступная деятельность злоумышленника была выявлена управлением «Ф» Бюро специальных технических мероприятий МВД России, подозреваемого задержали при силовой поддержке севастопольского спецподразделения СОБР Росгвардии. Суд по ходатайству следствия арестовал его.

По данным следствия, мужчина может быть причастен к другим подобным преступлениям. В настоящее время устанавливается круг возможных потерпевших.

Как сообщало ИА REGNUM, в Смоленске правоохранительные органы проверяют сообщения в соцсетях о некоем мужчине, пристававшем к ребенку на улице.