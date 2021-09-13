Красногорск, 13 сентября, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Подготовку железнодорожной инфраструктуры к зиме на территории Подмосковья планируется завершить до конца сентября. Такие сроки 13 сентября назвал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Железная дорога

Ожидается, что плановое и техническое обслуживание спецтехники для расчистки путей от снега в 2021 году на территории Подмосковья пройдет в период с 15 по 30 сентября.

«На территории Московской области у нас более 2,2 тысячи километров железнодорожных путей, 461 платформа и вокзал, 558 поездов на линии. До 30 сентября необходимо обеспечить готовность к зиме на 100%», — сказал Гержик.