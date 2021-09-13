Приштина, Сербия, 13 сентября, 2021, 14:50 — ИА Регнум. Сепаратистское Косово не намерено менять свою конституцию и создавать Сообщество сербских муниципалитетов. Об этом 13 сентября заявила президент Косово Вьоса Османи и интервью немецким СМИ.

Вьоса Османи

По ее словам, если бы Приштина разрешила формирование сербской ассоциации городов и муниципалитетов в Косово, это было бы только начало создания второй Республики Сербской.

«Мы не желаем второго государства, которое функционирует как Босния и Герцеговина», — сказала Османи в интервью «Зюддойче Цайтунг».

Напомним, что Приштина отказывается выполнить пункт Брюссельского соглашения и сформировать на территории Косово и Метохии Сообщество сербских муниципалитетов. Сербская сторона считает, что без реализации этого пункта не может быть существенного продвижения в переговорах о «нормализации отношений» между Белградом и Приштиной, которые ведутся под эгидой ЕС.