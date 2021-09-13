Томск, 13 сентября, 2021, 14:14 — ИА Регнум. Строительство нового аэровокзала началось в Томске. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации региона.

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13 сентября томский губернатор Сергей Жвачкин заложил первую плиту в будущее здание нового аэровокзального комплекса томского международного аэропорта имени Николая Камова.

Строительство стартовало накануне дня рождения легендарного авиаконструктора Николая Камова, выпускника Томского политеха.

По словам Жвачкина, аэропортовый комплекс Томска серьёзно обновляется. За счёт федерального финансирования в 2,8 млрд рублей идёт реконструкция взлётно-посадочной полосы. На ремонт подъездных путей к аэропорту и строительство парковки за последние три года направлено более 800 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.

Строительство нового здания аэровокзала обойдётся инвестору (основному владельцу томского аэропорта — холдингу «Новапорт») почти в 2,8 млрд рублей.

«Фактически мы откроем в Томске новую воздушную гавань, которая очень нужна региону», — отметил Жвачкин.

Он добавил, что действующий аэровокзал был построен в 1967 году. И сейчас он «не отвечает современным требованиям комфорта ни для пассажиров, ни для работников».

Напомним, новый аэровокзал планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году. Он будет обслуживать внутренние авиарейсы, а действующий — международные. Площадь нового объекта будет равна 7 тыс. кв. м. С его вводом в эксплуатацию общая площадь томского аэровокзального комплекса увеличится до 17 тыс. кв. м.