Цхинвал, 13 сентября, 2021, 14:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин наградил Медалью Пушкина министра образования и науки Южной Осетии Натали Гассиеву. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба посольства РФ в Цхинвале.

Cominf.org Натали Гассиева

Российские дипломаты отметили, что расценивают награду, как высокую оценку заслуг югоосетинского министра в развитии отношений Москвы и Цхинвала в вопросах образования и науки, а также в продвижении русской культуры и расширении «Русского мира» в Южной Осетии.

В российском посольстве поздравили Гассиеву с получением правительственной награды Российской Федерации.

Стоит отметить, Гассиева является преподавателем русского языка. Она имеет звание кандидата филологических наук. Тема её диссертации «Лексико-семантические особенности реалий осетинской Нартиады и способы их передачи на русский язык».