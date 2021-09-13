Грозный, 13 сентября, 2021, 14:21 — ИА Регнум. В Чечне за прошедшие сутки были подтверждены тесты на коронавирус у 61 человека. Это втрое меньше, чем месяц назад. Такие данные приводит 13 сентября федеральный оперативный штаб.

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Общее число носителей коронавируса за все время пандемии достигло в регионе 21 535 человек. Из них сумели справиться с болезнью 19 802 пациента, в том числе 43 — за прошедший день. Не удалось спасти врачам 551 жителя региона. За последние сутки случаев летального исхода в Чечне не было зафиксировано.

В настоящее время болеют COVID-19 в Чечне 1182 жителя региона. Число «активных» больных в регионе существенно снизилось за последний месяц. Власти республики заявили о том, что этому способствует создание коллективного иммунитета. Из 909 тыс. взрослого населения 568 тыс. уже сделали прививку от коронавируса.

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