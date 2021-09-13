Вологда, 13 сентября, 2021, 14:09 — ИА Регнум. В Вологодской области за последние сутки выявили 223 заболевших ковидом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным штаба, на лечении находятся 4 834 жителей региона. За сутки в области зафиксированы восемь смертей от коронавируса. Всего за время пандемии в области скончался 1 725 ковид-пациент.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России выявили 18 178 случаев COVID-19.