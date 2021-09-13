Казань, 13 сентября, 2021, 14:15 — ИА Регнум. В столице Татарии прошедшим летом провели реконструкцию столовых в 43 школах. На эти цели из республиканского бюджета выделялось 297,4 млн рублей. С учетом реконструкции из 169 муниципальных школ формат ресторана введен в 113 школьных столовых. Количество посадочных мест увеличено почти на 6,5 тыс. мест, сообщает пресс-служба мэрии.

Рауль Ахмедов ИА REGNUM Школьная столовая

Для учащихся начальных классов разработано двухнедельное меню. В комплекс стоимостью 53,41 рубля входит холодная закуска, основное блюдо, гарнир, хлеб, горячий напиток, фрукт (несколько раз в неделю). Дополнительно можно приобрести суп за 16 рублей и завтрак, либо полдник за 30 рублей.

Для старшеклассников все также действуют два вида комплексных обедов за 48 рублей, меню свободного выбора за 73 рубля и льгота на питание для учеников 5−11 классов из расчета 8 рублей в день на человека.

Школьное меню всего насчитывает 245 наименований блюд. Также в ассортимент школьной столовой входят сезонные овощи и фрукты. Все школы к началу учебного года обеспечили журналами родительского контроля с QR-кодами электронной версии. Всего горячим питанием с 1 сентября обеспечены 159 тыс. школьников Казани.

ИА REGNUM напоминает, мэр Казани Ильсур Метшин, считает, что родительский контроль, который внедрили в школы в 2020 году, показал себя с хорошей стороны, поэтому в новом учебном году его необходимо продолжить.

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