Ташкент, 13 сентября, 2021, 14:08 — ИА Регнум. Сегодня, 13 сентября, в Узбекистан доставили более 1,2 млн доз вакцины от COVID-19 Pfizer/BioNTech, вакцина передана безвозмездно республике правительством США. Об этом сообщил ИА REGNUM представитель минздрава Узбекистана.

Janssen.com Вакцинация

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»Вакцина будет доступна для всех граждан старше 18 лет», — отметил собеседник агентства.

Он сообщил, что вакцина будет хранится в восьми морозильных камерах при температуре — 70 градусов Цельсия.

К настоящему моменту Узбекистан в общей сложности получил свыше 24 млн доз вакцин разного производства.