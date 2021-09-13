Курган, 13 сентября, 2021, 14:08 — ИА Регнум. В Кургане выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического и экологического законодательства в деятельности ООО «Центр утилизации медицинских отходов» («ЦУМО»). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

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В ходе прокурорской проверки установлены факты превышения ООО «ЦУМО» установленного разрешением объёма выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Кроме того, данным предприятием не был заключен договор с региональным оператором на оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Также установлено, что ООО осуществляет деятельность по сжиганию медицинских отходов в отсутствие разработанного проекта санитарно-защитной зоны.

По выявленным нарушениям в отношении ООО «ЦУМО» возбуждено дело по ч. 1 ст. 6.35 КоАП («Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления»). Материалы дела направлены в Курганский городской суд для рассмотрения вопроса о приостановлении деятельности предприятия.