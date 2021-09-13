Москва, 13 сентября, 2021, 14:06 — ИА Регнум. Рыночные цены на газ обновляют максимумы, и это, вероятно, не предел, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Добыча газа

«Сегодня, 13 сентября, ценник за тысячу кубометров газа на хабе TTF в Нидерландах составил уже $737 против $710 10 сентября. Новая цель роста — $750.

Ралли в газовых ценах складывалось постепенно и вот сейчас набрало обороты. Основная причина — недозаполненность газовых хранилищ в Европе: сейчас они заполнены на 70% или чуть больше, а год назад в это же время показатель составлял 93%.

Из-за холодной зимы и быстрого постковидного восстановления в еврозоне потребность в газовом топливе была высокой, а за лето восстановить мощности в нужном объеме не удалось.

Через месяц в Европе начнётся усиленный отбор газа внутри отопительного периода, и дефицит станет видно еще ярче. Рынок нервничает именно поэтому.

Дополнительный негатив несут в себе прогнозы относительно еще одной холодной зимы, когда спрос на энергоносители увеличится.

На рынке уже появились действительно апокалиптичные прогнозы: этой зимой цена на газ может подняться вдвое. Если ситуация будет развиваться так, как сейчас, то сценарий реализуется даже быстрее», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, цена на газа на европейском рынке достигла очередного рекорда, превысив $710 за тысячу кубометров.

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