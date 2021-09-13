Москва, 13 сентября, 2021, 14:05 — ИА Регнум. В рецензируемом медицинском журнале EClinicalMedicine, который издается ведущим медицинским журналом The Lancet, обнародовано исследование об эффективности применения российской вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт» среди пожилых лиц в Аргентине. Об этом 13 сентября сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Личная страница Михаила Охлопкова в Vk Вакцина «Спутник Лайт»

«Российский фонд прямых инвестиций <…> объявляет о публикации в международном рецензируемом журнале EClinicalMedicine (издается ведущим медицинским журналом The Lancet) исследования об эффективности применения вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» (первый компонент вакцины «Спутник V») при вакцинации пожилых людей в провинции Буэнос-Айрес (Аргентина)», — говорится в сообщении.

Также указывается, что по результатам исследования в провинции Буэнос-Айрес «Спутник Лайт» показал эффективность 78,6−83,7% против нового заболевания среди лиц в возрасте 60−79 лет, находящихся в группе повышенного риска.

«Спутник Лайт» продемонстрировал значительно более высокую эффективность против коронавируса среди пожилых людей по сравнению с многими двухкомпонентными вакцинами», — уточнили в РФПИ.

Кроме того, уточняется, что авторами этого исследования стали 15 специалистов из Института вычислений при Университете Буэнос-Айреса, министерства здравоохранения провинции Буэнос-Айрес, факультета медицинских наук Национального университета Ла-Плата и Отделения иммунологии детского госпиталя сестры Марии Людовики (Ла-Плата, провинция Буэнос-Айрес).

Помимо того отмечается, что названный препарат также показал эффективность против госпитализации на уровне 82,1−87,6% при расчетах, базирующихся на данных свыше 40 тыс. человек, полученных минздравом провинции Буэнос-Айрес.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что период грудного вскармливания является противопоказанием для вакцинации от COVID-19.