Москва и Минск продолжат практику совместных военных учений — Кремль
Москва, 13 сентября, 2021, 14:04 — ИА Регнум. Россия и Белоруссия продолжат развивать военно-техническое сотрудничество. Об этом 13 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Официальный представитель Кремля отметил, что эта тема «постоянно присутствует в ходе российско-белорусских контактов на высшем уровне». Он также подчеркнул, что страны будут продолжать и совместные военные учения.
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Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября совместные стратегические учения России и Белоруссии «Запад-2021» стартовали на 14 полигонах одновременно. Целью учений стала проверка готовности органов управления Вооружённых сил России и Белоруссии к решению ключевых задач по обеспечению безопасности Союзного государства и их взаимодействию в условиях боевых действий.
В выполнении задач на учениях примут участие почти 200 тысяч военных, более 80 самолётов и вертолётов, до 760 единиц боевой техники, из них почти 300 — танки, 240 — боевые орудия. Кроме того, в учениях задействуют 15 кораблей.