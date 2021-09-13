Пекин, 13 сентября, 2021, 14:11 — ИА Регнум. Китайский автопроизводитель Geely представил рестайлинговый кроссовер Vision X6 под новым названием Emgrand X6 Pro. Об этом сообщается на сайте Autohome.

Autohome Geely Emgrand X6 Pro

Специалисты компании модернизировали у модели бамперы, доработали радиаторную решётку, а также изменили переднюю панель и центральную консоль.

Стоит отметить, что в компании решили «откатиться» назад и вместо электронных приборов поставить на модель классические стрелочные шкалы, как у ранней версии Emgrand. В зависимости от комплектации мультимедиа система может иметь экран размером 8,0 либо 12,3 дюйма.

В движение авто приводит турбодвигатель объёмом 1,4 л производительностью 141 л. с. Агрегатируется мотор с шестиступенчатой автоматической трансмиссией.

Ранее Geely представил модернизированную версию минивэна Jiaji. В качестве платформы у новинки такая же «тележка», как и у Volvo XC40. Габаритные размеры модели составляют: 4706×1909×1713 мм, а расстояние между осями колёс равно 2805 мм.

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