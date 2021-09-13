Пермь, 13 сентября, 2021, 14:03 — ИА Регнум. В Пермском крае Заксобрание и спикер Валерий Сухих проиграли суд прокуратуре, которая потребовала провести проверку в отношении Виктора Плюснина, осуществляющим деятельность депутата на профессиональной основе, сообщают СМИ.

Решение суда

По данным perm.rbc.ru, ранее Ленинский райсуд Перми обязал краевой парламент провести проверку в отношении депутата на предмет соблюдения антикоррупционного законодательства, а именно, запрета на предпринимательскую деятельность. На это решение была подана апелляция. Однако обжалование оказалось безрезультатным для Заксобрания.

Прокуратура предложила провести проверку еще в 2020 году. Но Валерий Сухих, возглавляющий комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, единолично отказал и заявил, что Плюснин не осуществляет предпринимательскую деятельность.

Как сообщает СМИ, в 2018 году в кабинете Виктора Плюснина в Заксобрании были проведены обыски. Осмотр изъятых компьютера и служебного мобильного телефона, допросы свидетелей, прослушивание телефонных разговоров позволили сотрудникам ФСБ сделать вывод, что Виктор Плюснин руководил строительными работами, договорными и финансовыми отношениями ряда компаний, доли в которых принадлежат супруге и детям депутата.

Стоит отметить, компании занимались строительством дома в Добрянке для детей-сирот и переселенцев из ветхого жилья. По версии силовиков, новый дом является небезопасным для проживания. По факту мошенничества и выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности, было возбуждено уголовное дело.