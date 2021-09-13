Москва, 13 сентября, 2021, 14:12 — ИА Регнум. АвтоВАЗ представил на российском авторынке модель Vesta, получившую новую мультимедийную систему EnjoY. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба компании.

Lada.ru Lada Vesta с новой мультимедиа EnjoY

Стоит отметить, что новая мультимедиа EnjoY является вариантом ранее представленной системой EnjoY с приставкой Pro. Новая система мультимедиа также обладает удобным интерфейсом, функциональностью и доступностью.

Кроме того, мультимедиа EnjoY получила поддержку сервисов Apple CarPlay и Android Auto, 3D звук от ARKAMYS, интегрированную камеру заднего вида c динамической и статической разметкой, безопасный режим общения hands-free и сдвоенный микрофон с функцией подавления шума.

Управлять новой мультимедийной системой можно с помощью дистанционного управления на руле. EnjoY также получила семидюймовый экран с современной IPS матрицей. За счет этого изображение на дисплее всегда будет яркое под любым углом обзора.

Новую систему мультимедиа можно установить почти на все модели семейства Vesta в версии «Комфорт», исключая Vesta Sport.

Ранее АвтоВАЗ выпустил 600-тысячный автомобиль Lada Vesta. Юбилейная модель будет продана дилерским салоном Lada в городе Гомель (Белоруссия).

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