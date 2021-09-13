Москва, 13 сентября, 2021, 13:59 — ИА Регнум. Процесс совершенствования военных навыков российских и белорусских военных будет продолжаться. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Минобороны России Россия и Белоруссия

«Совместные военные учения — это обычный процесс. Вы знаете, это не первые учения в этом роде, они и ранее проводились, поэтому это постоянный процесс, который будет продолжаться, и процесс совершенствования навыков и подготовки, как российских вооруженных сил, так и белорусских, будет иметь свое постоянное продолжение», — сказал Песков.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин посетит полигон Мулино в Нижегородской области, где пройдет основной этап учений «Запад-2021».