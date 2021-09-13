Волоколамск, Московская область, 13 сентября, 2021, 14:09 — ИА Регнум. Электроподстанция «Волоколамск» начала работу в Подмосковье. Старт работе объекта при помощи видеосвязи 13 сентября дал губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Ожидается, что подстанция будет обслуживать порядка 15-ти подмосковных предприятий, 80-ти социально значимых систем жизнеобеспечения и 60 тыс. жителей региона.

«Я хочу поблагодарить наших энергетиков. Система должна быть максимально развернута лицом для того, чтобы новые предприятия появлялись в Московской области. Они нам очень нужны», — сказал Воробьев.