Ереван, 13 сентября, 2021, 13:58 — ИА Регнум. В Армении за последние сутки провели 4178 исследований на коронавирус, из которых 296 дали положительный результат. Об этом 13 сентября сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в стране выявили 249 146 носителей коронавируса. Из них 233 105 справились с инфекцией, в том числе 577 — за последние сутки. Умерли в республике 6193 пациентов с COVID-19, из которых 17 — в течение последних суток.

Днём ранее в Армении в результате проведения 5227 тестов на коронавирус 453 были с положительным результатом. 487 человек медики за сутки признали выздоровевшими, умерли девять пациентов с COVID-19.

Стоит отметить, в Армении, по данным на 12 сентября, полный курс вакцинации от COVID-19 прошли более 120 тыс. человек. Всего в республике было сделано более 335 тыс. прививок.