Махачкала, 13 сентября, 2021, 13:57 — ИА Регнум. В Дагестане за прошедшие сутки впервые с начала июня 2021 года не было зафиксировано ни одного случая смерти от COVID-19. Днем ранее в республике скончались 13 пациентов. Такие данные привел 13 сентября федеральный оперативный центр.

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Всего в регионе умерли от опасной инфекции 2368 пациентов. А число носителей коронавируса достигло к 13 сентября 49 852 человек. При этом 130 пациентов получили подтверждение тестов на COVID-19 за прошедший день. За период с 15 августа в Дагестане показатель прироста числа пациентов с коронавирусом снизился более чем на 25%.

Выздоровели в республике за все время 45 484 человека, в том числе 176 — за прошедший день. В настоящее время проходят лечение от коронавируса 2 тыс. пациентов.