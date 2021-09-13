Киев, , 14:03 — REGNUM Оборонное соглашение, заключенное между Украиной и США, не является публичным документом, но можно сказать, что оно закладывает рамки партнёрства сторон и открывает двери для очень амбициозного сотрудничества.

Чёрное море из космоса НАСА

Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью «Европейской правде», материал опубликован сегодня, 13 сентября.

«Мы можем говорить о конкретных проекты, касающихся Черноморского региона и флота, или других составляющих нашей армии или совместных учений, и даже ещё более амбициозных вещей», — уточнила Маркарова.

Посол подтвердила, что речь идёт о создании условного «Черноморского флота НАТО».

«Этот вопрос действительно очень важен для нас и для всех черноморских стран. Мы понимаем, что агрессия очень четко проявляется в Черном море, где Россия пытается доминировать и идет на нарушения. Это также вопрос экономической безопасности Украины — особенно для экспортно-ориентированных индустрий, начиная с металлургии и сельского хозяйства», — сказала дипломат.

Маркарова отметила, что в этом контексте стороны обсуждали несколько инициатив — «но некоторые из них еще рано озвучивать».

ИА REGNUM напоминает, что в ходе визита президента Зеленского в США между Киевом и Вашингтоном было подписано военное соглашение, как заявлено, «определяющее новый этап сотрудничества Украины и США в сфере обороны и безопасности».

1 сентября Зеленский заявил, что министр обороны США Ллойд Остин намерен в скором времени осуществить визит на Украину, чтобы конкретизировать планы военного сотрудничества между странами.

До этого в Киеве заявляли, что Чёрное море стало опасным местом, поскольку Россия якобы «действует агрессивно, разрушает торговлю и несет угрозу безопасности».