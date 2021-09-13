Варшава, 13 сентября, 2021, 13:56 — ИА Регнум. За прошедшие выходные (11−12 сентября) в Польше было зафиксировано 509 попыток незаконного пересечения границы республики с Белоруссией со стороны нелегальных мигрантов. Об этом сообщила 13 сентября пресс-служба Пограничной службы Польши.

Gémes Sándor/SzomSzed Мигранты

Сообщается, что все попытки незаконного пересечения границы были пресечены, нелегалы пытаются бежать обратно, но некоторых пограничники всё-таки задержали. Задержанных оказалось семь человек — пятеро сирийских граждан, имеющих вид на жительство в Германии и Бельгии, двое граждан Египта с видом на жительство в Польше и гражданин Нидерландов.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии.