Саранск, 13 сентября, 2021, 13:56 — ИА Регнум. В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались два человека. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Максим Мишин. mos.ru Больничная палата с аппаратами ИВЛ

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Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано три летальных случая.

Скончались женщины 1943 и 1955 годов рождения. Они были госпитализированы с новой коронавирусной инфекцией. Лечение осложнялось двусторонней пневмонией и тяжелыми хроническими патологиямм.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 516 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 сентября в регионе выявили 68 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 69 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 26 916 случаев Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 3108 человек.