Сыктывкар, 13 сентября, 2021, 13:55 — ИА Регнум. С начала года в Коми заболеваемость внебольничной пневмонией выросла в 2,8 раза. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

James Heilman, MD Очаг пневмонии на флюорограмме

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По данным ведомства, также в республике зарегистрирован рост заболеваемости ОРВИ — на 40,2%, инфекционным мононуклеозом на 14,9%, энтеровирусной инфекцией — на 87,7%, хроническим вирусным гепатитом С — на 22,1%, ветряной оспой — на 6,6%.

«В январе — августе 2021 года на 5,6% снизилась заболеваемость впервые выявленными активными формами туберкулеза, показатели заболеваемости на 100 тыс. населения составили 18,4 против 19,5 за аналогичный период 2020 года», — сообщили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в России число случаев внебольничной пневмонии выросло в 4,7 раза.