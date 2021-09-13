Москва, 13 сентября, 2021, 13:55 — ИА Регнум. В приоритетах политики президента РФ Владимира Путина стоят вопросы социально-экономического развития России. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

«Вы видите повестку дня президента, вы видите вопросы, которые он обсуждает на встречах, совещаниях. В первую очередь, это вопросы социально-экономического развития страны. Это то, что стоит во главе угла», — сказал Песков.

Он также отметил, что это меры по поддержке «определенных групп населения» с учётом продолжающихся посткризисных проявлений в условиях пандемии коронавируса «с тем, чтобы ускорить процесс выхода из этого кризиса».

Песков подчеркнул, что это «было, есть и останется абсолютным приоритетом для президента Путина».