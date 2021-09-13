Песков объяснил отсутствие военной формы у Путина
Москва, 13 сентября, 2021, 13:52 — ИА Регнум. Решение о возможности облачения президента РФ Владимира Путина в военную форму при посещении соответствующих учений принимает сам российский лидер. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Владимир Путин ИА REGNUM
Владимир Путин на параде Победы на Красной площади
«В данном случае глава государства сам принимает решение как ему одеваться», — сказал Песков.
По его словам, это никак не регламентировано, поскольку Путин «не обязан носить форму».
При этом Песков напомнил, что различные элементы военной формы российский лидер всё же иногда использует.