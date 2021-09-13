Москва, , 13:51 — REGNUM Россия призывает начать переговоры по разработке международного инструмента, запрещающего размещение любых вооружений в космосе. Об 13 сентября говорится в приветствии замглавы МИД РФ Сергея Рябкова к участникам международной «Гагаринской» конференции, зачитанном замдиректора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Александром Дейнеко.

Сергей Рябков Mgimo.ru

«Важнейшей задачей глобального масштаба является предотвращение гонки вооружений в космосе. Призываем к запуску переговоров по разработке международного, юридически обязывающего инструмента, запрещающего размещение в космическом пространстве любых видов вооружений, а также применение силы или угрозы силы в отношении космических объектов», — говорится в приветствии Рябкова.

Также он отметил, что до момента, пока такой документ не создан, «стабилизировать ситуацию призвана выдвинутая Россией, ставшая международной инициатива» о принятии странами мира политического обязательства не размещать первыми оружия в космосе.

«Ее полноформатными участниками уже стали три десятка государств, их число постоянно расширяется», — уточнил замглавы МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) стало известно, что 83% граждан России уверены в необходимости наличия ядерного оружия в стране.