Москва, , 13:50 — REGNUM В России нет минимальной явки на выборах. Об этом 13 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможные изменения в нынешней явке по сравнению с этим показателем на выборах в 2016 году.

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«Вы знаете, что у нас нету минимальной явки. В первую очередь нужно исходить из буквы и духа закона», — пояснил официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что в администрации главы государства не строят заранее прогнозы по поводу явки на выборы в Госдуму.

«Явку мы увидим с вами буквально через несколько дней, скоро начинается голосование. Здесь нужно ориентироваться на мнение специалистов по избирательным кампаниям», — отметил Песков.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что избирательная кампания проходила «по всем законам».

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Как сообщало ИА REGNUM, выборы в Государственную думу РФ будут проходить с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур.

Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что явка на предстоящих выборах ожидается не ниже, чем была в 2016 году, порядка 48%.