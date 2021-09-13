Тутаев, Ярославская область, 13 сентября, 2021, 13:48 — ИА Регнум. В Тутаевском районе Ярославской области жители пожаловались на то, что в реке Рыкуша гибнет рыба, а вода приобрела серовато-белый, «молочный» оттенок. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarnews.net Река Рыкуша

Фотографии появились в социальных сетях 9 сентября. Местные жители призывали проверить, не имеет ли отношение к появлению «молочной реки» расположенный по соседству завод мороженого. На месте с проверкой побывали представители районной администрации.

«9 сентября в 12.00 оперативно проведено обследование водного объекта реки Рыкуши специалистом — экологом администрации Тутаевского муниципального района. На момент обследования акватории водного объекта с использованием средств фото‑ и видеофиксации факта загрязнения не выявлено. По состоянию на 17 часов 09.09.2021 факта загрязнения также не выявлено. Мониторинг ситуации продолжается. На данный момент региональным департаментом охраны окружающей среды и природопользования и администрацией Тутаевского района начата серия проверочных мероприятий с целью контроля за состоянием водного объекта. В случае выявления признаков загрязнения будет привлечена специализированная лаборатория», — сообщили ИА REGNUM в областном департаменте природопользования и охраны окружающей среды.

Yarnews.net Молочный оттенок реки

Также местные власти пообещали, что территорию вокруг реки Рыкуша будут обследовать при помощи беспилотных летательных аппаратов, чтобы выяснить источник возможного сброса.