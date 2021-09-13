Ярославские власти не связывают появление «молочной» реки с заводом-соседом
Тутаев, Ярославская область, 13 сентября, 2021, 13:48 — ИА Регнум. В Тутаевском районе Ярославской области жители пожаловались на то, что в реке Рыкуша гибнет рыба, а вода приобрела серовато-белый, «молочный» оттенок. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Фотографии появились в социальных сетях 9 сентября. Местные жители призывали проверить, не имеет ли отношение к появлению «молочной реки» расположенный по соседству завод мороженого. На месте с проверкой побывали представители районной администрации.
«9 сентября в 12.00 оперативно проведено обследование водного объекта реки Рыкуши специалистом — экологом администрации Тутаевского муниципального района. На момент обследования акватории водного объекта с использованием средств фото‑ и видеофиксации факта загрязнения не выявлено. По состоянию на 17 часов
Также местные власти пообещали, что территорию вокруг реки Рыкуша будут обследовать при помощи беспилотных летательных аппаратов, чтобы выяснить источник возможного сброса.