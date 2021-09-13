Москва, 13 сентября, 2021, 13:48 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин посетит один из избирательных участков для голосования на выборах в Госдуму РФ. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин голосует на выборах в Мосгордуму

«То, что он будет голосовать — это обязательно, но как и где, мы тоже сообщим», — сказал Песков.

Он пообещал прессе своевременно проинформировать, где Путин отдаст свой голос.