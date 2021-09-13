Москва, , 13:56 — REGNUM Российский президент Владимир Путин 13 сентября посетит основной этап учений «Запад-2021» в Нижегородской области. Его будут сопровождать глава Минобороны Сергей Шойгу и руководитель Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Владимир Путин, Сергей Шойгу и Валерий Герасимов Kremlin.ru

Представитель Кремля уточнил, что Путин, Шойгу и Герасимов, а также нижегородский губернатор Глеб Никитин будут наблюдать за практическими действиями войск в ходе активной фазы совместного стратегического учения России и Белоруссии «Запад-2021».

Российский лидер прибудет в столицу поздно вечером, в его графике «возможны дополнительные мероприятия». О них Кремль сообщит, заверил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, Песков также заявил, что Путин обязательно посетит один из избирательных участков, чтобы принять участие в голосовании на выборах в Госдуму РФ.

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