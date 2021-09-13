Белград, 13 сентября, 2021, 14:13 — ИА Регнум. Решение о повторном введении воинской повинности в Сербии будет принято до конца текущего года. Об этом заявил министр обороны Небойша Стефанович 13 сентября.

Минобороны Сербии Сербские военнослужащие на учениях

«Я поддерживаю эту инициативу, она соответствует потребностям нашей армии и нашей страны», — заявил Стефанович в эфире телеканала Prva.

Стефанович добавил, что рассматривается модель прохождения обязательной военной службы по призыву на срок от шести месяцев.

Напомним, что воинская повинность в Сербии была отменена в декабре 2017 года решением парламента страны. В соответствии с этим решением армия Сербии стала полностью профессиональной.