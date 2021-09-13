Москва, 13 сентября, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Защитник московского ЦСКА и сборной России по футболу Марио Фернандес принял решение завершить карьеру в составе национальной команды. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба сборной.

Дарья Антонова ИА REGNUM Марио Фернандес

«Я полностью отдавал всего себя в сборной, в каждом матче, начиная с товарищеской игры с «Динамо» и заканчивая встречей с Хорватией в «Лужниках», которая стала для меня последней», — написал Фернандес.

Он отметил, что участились травмы, поэтому стало сложнее выступать на два фронта.

Напомним, в составе сборной России Фернандес выступал с 2017 по 2021 год. Он сыграл 33 матча, в которых забил пять голов, в том числе в ворота сборной Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира — 2018.