Красногорск, 13 сентября, 2021, 13:48 — ИА Регнум. Реагенты обладают лучшими характеристиками борьбы с обледенением дорог и тротуаров по сравнению с песком и солью. Об этом 13 сентября заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Более того, химические реагенты лучше песко-соляных смесей даже в плане негативного воздействия на окружающую среду, отметил подмосковный чиновник.

«Для работы в городах с 2018 года мы используем реагент. Реагент показал свою высокую эффективность, у него более высокая плавящая способность, чем у песко-соляной смеси. Он не загрязняет дороги и систему ливневых канализаций. И в части дорог меньше наносит вред экологии — его после зимы фактически не нужно убирать», — сказал Гержик.