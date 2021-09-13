Баку, , 13:47 — REGNUM Глава МИД Азербайджана 13 сентября принял прибывшую в Баку делегацию из Анкары, которую возглавляет заместитель министра иностранных дел Турции Фарук Каймакчи. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

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«Фарук Каймакчи передав приветствия от главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, с удовлетворением отметил развитие стратегического партнёрства между двумя странами», — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что Каймакчи также поблагодарил Азербайджан за помощь, оказанную при тушении лесных пожаров в Турции, которые там полыхали в июле и августе. Также стороны обменялись мнениями о совместной работе в Организации черноморского экономического сотрудничества, в Тюркском совете и в других международных объединений.

Стоит отметить, ранее стало известно, что Анкара и Баку ведут переговоры о том, чтобы испытывать вакцину от COVID-19, разработанную в Турции, на жителях Азербайджана.

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