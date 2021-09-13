Москва, 13 сентября, 2021, 13:44 — ИА Регнум. Обсуждение вопроса российского Крыма между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским не представляется возможным. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крым наш!

«Нет, невозможно в такой постановке вопроса. Естественно, обсуждение Крыма не представляется возможным», — сказал Песков.

По его словам, подобная формулировка де-факто «ставит под вопрос вообще гипотетическую возможность проведения такой встречи [между Путиным и Зеленским]».