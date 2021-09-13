Ставрополь, 13 сентября, 2021, 13:42 — ИА Регнум. В Ставропольском крае дан старт строительству нового аэропорта в краевой столице. В воздушной гавани начало стройки было ознаменовано торжественной церемонией с закладкой «капсулы времени» в основание будущего аэровокзального комплекса, сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

Government-nnov.ru Аэропорт

«Воздушная гавань столицы края — первое, что видят наши гости, прибывающие на Ставрополье. И она должна выглядеть достойно, соответствовать всем современным стандартам»,— написал глава региона на своей странице в Instagram.

По словам Владимирова, новое здание аэропорта послужит расширению возможностей авиагавани. С появлением нового комплекса можно будет увеличить пассажиропоток с одновременным улучшением качества обслуживания пассажиров.⠀Напомним, строить новый аэропорт будет компания «Новапорт Холдинг». Окончание строительства намечено на середину 2024 года.