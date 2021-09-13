Москва, , 13:41 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин не готов говорить с президентом Украины Владимиром Зеленским о войне в Донбассе. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Нет, абсолютно», — сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.

Он напомнил, что Россия не вправе обсуждать вопрос внутриукраинского конфликта, поскольку она «не является стороной этого конфликта»: «Здесь ничего не изменилось, мы это неоднократно повторяли на разных уровнях».