Киев, , 13:45 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский до сих пор не принял решения, полетит ли он в США в конце сентября для участия в Генассамблее ООН.

Саммит «Крымская платформа» President.gov.ua

Об этом в эфире украинского телевидения заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

По его словам, Зеленский не хочет делать «церемониальную» поездку. Для визита в США нужны некие договорённости, иначе можно выступить в режиме онлайн.

«Потратить кучу времени ради того, чтобы постоять на трибуне ООН? Конечно, нет. Должна быть какая-то польза. Если польза — какие — то договоренности, какие-то встречи, подписание каких-то документов», — уточнил Никифоров, добавив, сейчас решения по этому вопросу ещё нет.

Пресс-секретарь Зеленского уточнил, что в любом формате президент Украины использует эту возможность, чтобы ещё раз прорекламировать проект «Крымская платформа».

«Президент может презентовать эту платформу и может еще раз пригласить. Все-таки ООН — это 193 страны. Он может пригласить эти страны присоединиться к Крымской платформе. Это было бы хорошим жестом», — говорит он.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в Киеве намекнули на то, что Зеленский и президент России Владимир Путин, теоретически, могли бы провести встречу на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

В конце августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль воспринимает проведение Украиной мероприятия «Крымская платформа» как крайне недружественный шаг по отношению к России.