Челябинск, 13 сентября, 2021, 13:38 — ИА Регнум. В Челябинске начинают создавать стелу «Город трудовой доблести». Об этом на совещании в мэрии объявил зам. главы города Сергей Авдеев.

Alexander Sapozhnikov Челябинск

14 сентября работы начнутся на Аллее Славы. Сейчас идут последние приготовления.

Как сообщало ИА REGNUM, Челябинск был признан Городом трудовой доблести в июле 2020 года. Указ о присвоении ему и ещё 19 городам этого звания подписал президент Владимир Путин.