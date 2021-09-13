Абакан, 13 сентября, 2021, 13:37 — ИА Регнум. В Хакасии по состоянию на 13 сентября собрано почти 50 тысяч тонн урожая зерновых и зернобобовых культур. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском министерстве сельского хозяйства.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Уборочная кампания

Как уточнили в минсельхозе, уборочная кампания в регионе выполнена на 25%. Средняя урожайность составила 23,3 ц\га.

Пока позволяет погода, аграрии трудятся без выходных. Самая высокая урожайность зафиксирована в Алтайском (24,7 ц\га), Бейском, Орджоникидзевском, Ширинском районах (более 23 ц\га).

Пшеница скошена на площади в 9,7 тыс. га, намолочено 24 тыс. тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, уборочная кампания продолжается в Омской области.

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