Уборочная в Хакасии выполнена на 25%
Абакан, 13 сентября, 2021, 13:37 — ИА Регнум. В Хакасии по состоянию на 13 сентября собрано почти 50 тысяч тонн урожая зерновых и зернобобовых культур. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском министерстве сельского хозяйства.
Светлана Шаповалова ИА REGNUM
Уборочная кампания
Как уточнили в минсельхозе, уборочная кампания в регионе выполнена на 25%. Средняя урожайность составила 23,3 ц\га.
Пока позволяет погода, аграрии трудятся без выходных. Самая высокая урожайность зафиксирована в Алтайском (24,7 ц\га), Бейском, Орджоникидзевском, Ширинском районах (более 23 ц\га).
Пшеница скошена на площади в 9,7 тыс. га, намолочено 24 тыс. тонн.
Как сообщало ИА REGNUM, уборочная кампания продолжается в Омской области.
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