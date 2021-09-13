Саранск, 13 сентября, 2021, 13:37 — ИА Регнум. В Мордовии по состоянию на 13 сентября выявили 68 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 69 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 26 916 случаев, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

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За последние сутки в республике выписаны 50 человек, всего с начала пандемии выздоровели 23 292 жителя Мордовии. 516 человек скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне скончались трое жителей республики, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 3108 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро в инфекционных стационарах республики лечение получали 1190 человека. В амбулаторном режиме медики наблюдали за состоянием 1901 человека.