Брюссель, 13 сентября, 2021, 13:35 — ИА Регнум. Nintendo снизила в Великобритании и ЕС цены на консоль Switch. Об этом 13 сентября сообщает портал Eurogamer.

Nintendo Switch

Стоимость базовой модели Switch теперь составляет €299,99, ранее игровое устройство в ЕС можно было приобрести за €329,99. Издание обратило внимание, что модель Switch OLED, которая выйдет в продажу 8 октября 2021 года, в Великобритании можно будет купить за 309,99 фунтов стерлингов (€363,50 по текущему курсу).

Напомним, кроме нового 7-дюймового дисплея Switch OLED также получит улучшенные динамики, накопитель ёмкостью 64 гигабайта и новую широкую регулируемую подставку. При этом производительность консоли останется на том же уровне.