Киев, , 13:45 — REGNUM Российский гражданин Александр Франчетти задержан в Чехии при содействии украинских правоохранителей, Киев рассчитывает на его депортацию. Об этом представитель украинского МИД Олег Николенко сообщил 13 сентября изданию «РБК-Украина».

МИД Украины DDima

По его словам, Франчетти задержали, чтобы привлечь к ответственности за совершение ряда преступлений против Украины, в том числе — за «участие в российской оккупации Крыма».

«Украинская сторона в настоящее время работает над завершением необходимых процедур с целью передачи Александра Франчетти правосудию в Украине», — сказал Николенко.

Как сообщало ИА REGNUM, чешские власти 12 сентября проинформировали о задержании в аэропорту Праги гражданина России на основании ордера на арест, выданного Украиной. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил разобраться в этой ситуации.

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