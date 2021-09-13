Нью-Йорк, США, 13 сентября, 2021, 13:34 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев получил $2,5 млн за победу на Открытом чемпионате США (US Open). Об этом 13 сентября сообщается на сайте турнира.

si.robi Даниил Медведев

В финальном матче Медведев победил сербского теннисиста, первую ракетку мира Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:4, 6:4.

При этом за весь турнир Медведев проиграл всего лишь один сет — это произошло в четвертьфинале.

Медведев завоевал свой первый титул на турнирах «Большого шлема». Ранее он дважды выходил в финал, но в оба раза проигрывал.

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